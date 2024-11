Koniec śledztwa ws. zaginięcia Izabeli P. Tą sprawą żyła Polska

Zaginięcie Izabeli P.

Izabela P. zaginęła 9 sierpnia. Kobieta podróżowała samochodem do Wrocławia, gdzie miała odebrać ojca ze szpitala. Jedak po godz. 18 wykonała do niego telefon i poinformowała, że nie zdoła dotrzeć do stolicy Dolnego Śląska. P. wytłumaczyła się awarią samochodu, choć jak później ustalono - nie wezwała też pomocy drogowej.