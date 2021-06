W piątek do Polski wrócili pierwsi żołnierze z ostatniej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Samolot wylądował po południu na wojskowym lotnisku we Wrocławiu. - Misja w Afganistanie to czas próby, który okazał się zwycięski dla żołnierzy Wojska Polskiego - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.