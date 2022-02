Koniec "ofensywy miłości". Tusk stawia na "koalicję chętnych"

Współpracownik przewodniczącego PO wskazywał, iż faktycznie "polityka miłości" przyczyniała się do zaostrzenia rywalizacji pomiędzy antypisowskimi partiami. – Wszyscy widzimy, jak Anna-Maria Żukowska z Lewicy biega po mediach pisowskich po to, by przejechać się po Tusku. A Szymon Hołownia w internecie szydzi z postawy "na kolanka do Tuska" i twierdzi, że trzeba zrobić wszystko, by nie powrócić do Polski z 2015 roku, gdy rządziła koalicja PO-PSL – mówił "GW".