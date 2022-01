"Sobotnie komedie". Terlecki komentuje konwencje opozycji i uderza w Tuska

- My pamiętamy ile emeryci dostawali za rządów Platformy. Moja mama, emerytka, dostała wtedy 6 zł. To są śmieszne obietnice Tuska, tym bardziej, że on nie ma żadnego wpływu na to, czy będzie i jaka będzie ta rewaloryzacja - mówił dziennikarzom w Sejmie wicemarszałek Terlecki.