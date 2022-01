Kongres "Odporna Polska". Tusk mówił o wnuczce: święta spędziłem pod oknami szpitala

- Dzisiaj ta uwaga, gdy myślimy o odpornym narodzie, to myśli głównie o pandemii, o tragedii, której jesteśmy uczestnikami od miesięcy. Dobrze rozumiem co wszyscy czujecie. Wszyscy mamy prawo do normalnego, radosnego, spokojnego życia. Ile mamy słuchać komunikatów o ofiarach, o nieudolności władzy. To nie jest dobry temat przy stole rodzinnym, ale wiem, że wszyscy to samo czujemy.