Koniec lata w kwietniu. "Już jutro zmiana"

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Miejscami słabe opady deszczu, głównie na wschodzie kraju i w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna od 13 st. C na zachodzie do 20 st. C na południowym wschodzie; w kotlinach górskich 9 st. C, 11 st. C; nad morzem 10 st. C, 12 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy do 60 km/h - czytamy.