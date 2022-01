Koniec kłótni z Czechami? Wiceminister o negocjacjach

Szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Anna Moskwa poinformowała, że jeżeli rząd czeski potwierdzi ustalenia z szefową swojego resortu środowiska Anną Hubaczkovą ws. kopalni Turów, to polska strona natychmiast podpisze umowę. Czeskie władze potwierdziły, że częścią umowy jest wycofanie przez Czechów skargi z TSUE. - Mam nadzieję, że skończy się "never ending story" - komentował w programie "Newsroom" WP Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. - Temat uważamy za zamknięty - dodał. Zaznaczył, że szczegóły negocjacji nie są na tym etapie szybko ujawniane. - To dla dobra sprawy. Tu nie są potrzebne spekulacje - mówił polityk rządzącego obozu. Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów pod koniec lutego ubiegłego roku.