Koniec kariery Protasiewicza? Nie obejmie mandatu posła, Trzecia Droga odetchnęła z ulgą

Co to może oznaczać? Jak wynika z naszych informacji, Protasiewicz może już nigdy nie być rekomendowany przez PSL w żadnych wyborach. A jeśli wszedłby do Sejmu w miejsce Izabeli Bodnar, to Klub Parlamentarny PSL/Trzeciej Drogi może nie przyjąć go w swoje szeregi. - Będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek się na to godził - przyznaje nasz rozmówca, polityk ludowców.