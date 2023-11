Koniec epoki w Krakowie. Prezydent Majchrowski zdecydował

- Wczoraj minęło 21 lat, kiedy złożyłem pierwsze ślubowanie. 21 lat to jest kawał czasu, mogę powiedzieć, że ci, którzy się wtedy urodzili, w tej chwili są już po studiach, co prawda licencjackich, ale już po. Jest to w pewnym sensie pewna epoka. Ta epoka skłania do tego, aby dokonać pewnych podsumować - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Majchrowski.