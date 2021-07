Kongres PiS. Suski: Jarosław Kaczyński nie mówił o Donaldzie Tusku

Zdaniem byłego szefa Gabinetu Politycznego premiera Morawieckiego PO "nie skradła show" PiS. - Raczej bym powiedział, że to, co tam się działo, nijak nie przystaje do sytuacji Polski i do tego co robi PiS, a czego nie robiła i widać nie chce robić PO. Tylko jad - ocenił poseł.