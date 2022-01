Konflikt na Ukrainie. Wojska ukraińskie o możliwej ofensywie rosyjskiej

Ukraińscy żołnierze, którzy stacjonują na linii frontu w Ługańsku przekazali agencji Associated Press, że Rosja czeka na odpowiedni moment do ataku. Jeden z żołnierzy, Zakhar Leshchyshyn uważa, że prezydent Rosji Władimir Putin dotychczas nie podjął decyzji o natarciu sił wojska na Ukrainę z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Pogoda uniemożliwiłaby sprawne poruszanie się pojazdom, jak i piechocie. – Z militarnego punktu widzenia nie jest to odpowiedni moment do ataku – skomentował Leshchyshyn. Część ludności opuściła terytoria, które znajdują się w pobliżu terenów okupowanych przez rosyjskich rebeliantów. Zachód uważa, istnieje ryzyko ofensywy, choć Rosja kategorycznie zaprzecza planom inwazji. Konflikt na linii Rosja-Ukraina zaczął narastać od momentu pojawienia się blisko granicy Ukrainy około 120 tys. rosyjskich żołnierzy.