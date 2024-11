Konfiskata aut pijanym kierowcom. Są problemy

O poważnych opóźnieniach w procesie konfiskaty samochodów pijanych kierowców pisze w piątek RMF FM. Od marca, kiedy wprowadzono nowe przepisy, policja tymczasowo zajęła 5,5 tys. pojazdów, ale sądy orzekły przepadek niespełna 100 z nich. Problemem jest przeciążenie prokuratur i sądów, co wydłuża procedury.

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przyznaje, że sprawy muszą trwać długo, ponieważ "wymiar sprawiedliwości musi zmierzyć się z nowym zjawiskiem". - Mówimy tu o ponad 5 tys. nowego rodzaju postępowań czy środków karnych do stosowania - powiedział Myrcha.

Na policyjnych parkingach znajduje się 1,9 tys. odebranych samochodów, a ponad 3,5 tys. trafiło tymczasowo do tzw. osób godnych zaufania. Przepisy weszły w życie 14 marca i dotyczą kierowców z co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi.