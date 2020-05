Konferencja premiera, minister sportu i prezesa PZPN. Kibice wracają na stadiony

- Jak nie ma kibiców, nie ma rozgrywek, gorzej jest z funduszami i budżetem - powiedział podczas piątkowej konferencji Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że na stadionach od 19 czerwca będzie mogło przebywać do 25 proc. kibiców w stosunku do pojemności obiektu.

- Piłka nożna jest potrzebna nam wszystkim. Sport jest potrzebny nam wszystkim - zaznaczył. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk dodała, że kibicuje piłkarzom, by mogli "bezpiecznie wrócić do rozgrywek". - Czwarty etap odmrażania sportów to również powrót basenów, siłowni i klubów fitness - zaznaczyła.