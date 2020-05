Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Padło pytanie o wybory 2020

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wejście w 4. etap odmrażania gospodarki. Po wystąpieniach szefa rządu i ministrów dziennikarze zadawali pytania. Jedno z nich dotyczyło wyborów. - Przeprowadzimy je - odpowiedział stanowczo Morawiecki.

Po tym, jak premier Mateusz Morawiecki ogłosił zniesienie zakazu noszenia maseczek i przedstawił zasady 4. etapu znoszenia obostrzeń, komentował sprawę wyborów prezydenckich.

Aktualnie ustawa jest w Senacie. Premier, podobnie jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zaapelował do Senatu, by ten zaczął pracować. Szef rządu zarzucił izbie obstrukcję. - Senat opóźnia, przedłuża, zamraża - wyliczał Morawiecki. Jak podkreślił, "Polacy chcą przeprowadzenia wyborów", a opozycja chce doprowadzić do "destabilizacji sceny politycznej".

- Jestem przekonany, że wybory w czerwcu powinny się odbyć i się odbędą - zadeklarował premier. I dodał: - Senat może zamrażać ustawę nawet 30 dni, ale na pewno poradzimy sobie z realizacją wyborów w czerwcu. To będą konstytucyjne wybory.

Morawiecki zareagował też na pomysł opozycji, która chce, by wybory odbyły się dopiero po 6 sierpnia. Wtedy kończy się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. - Oznaczałoby to, ze jesteśmy poza konstytucją. Prawnicy by to udowodnili - zaznaczył.

Wcześniej, w środę rano, o sytuacji związanej z wyborami mówił marszałek Sejmu Tomasz Grodzki. Według niego termin 28 czerwca jest napięty, jeśli chodzi o przygotowania. Zastrzeżenia mieli mu zgłaszać np. samorządowcy czy pocztowcy.

Na antenie TVN24 zaznaczał, że dopuszcza możliwość, że wybory 2020 odbędą się po 6 sierpnia, kiedy wygasa kadencja Andrzeja Dudy. Grodzki zapowiedział, że ustawa ws. wyborów najprawdopodobniej wyjdzie do Sejmu z licznymi poprawkami.

- Powinni nam być wdzięczni. Poprawiamy dokument daleki od doskonałości. Jest wola, aby dokończyć to na najbliższym posiedzeniu Senatu. Nie podejmujemy tutaj decyzji w sposób niedemokratyczny. Kierujemy się dobrem narodu i własnym sumieniem. To nie jest maszynka do głosowania - mówił .

