Wybory prezydenckie 2020. Elżbieta Witek ma związane ręce

Wybory 2020 nie odbyły się 10 maja. Kiedy zagłosujemy? Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która ma ogłosić termin wyborów, dziś odpowiada: "nie wiem". Mówi o "bardzo cynicznej i niebezpiecznej grze nastawionej na destrukcję państwa i jego organów".

Wybory prezydenckie 2020. - Dzisiaj nie można mówić o terminie. Ustawa, która reguluje proces wyborczy, jest w Senacie. Jak widzimy, nic się w Senacie nie dzieje, mimo zapowiedzi, że nie będzie obstrukcji - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w radiowej Jedynce.

- Toczy się bardzo cyniczna - moim zdaniem - gra nastawiona na destrukcję państwa i jego organów. Bardzo niebezpieczna gra - podkreśliła. Mówiła o opozycji, która nie chce, by wybory odbyły się przed 6 sierpnia, a wtedy kończy się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. - Od 7 sierpnia - wbrew temu, co mówi opozycja, to są kłamstwa, manipulacje - nie mamy głowy państwa - dodała.

- Jesteśmy w sytuacji bardzo poważnej - dodała Witek. Zwróciła uwagę, że ma 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw uchwały PKW na ogłoszenie wyborów. Uchwała nie została jednak opublikowana.

Wybory 2020. Elżbieta Witek nie może porozumieć się z Tomaszem Grodzkim

Odrzucała propozycje opozycji. Jak zaznaczyła, nie zostanie wprowadzony stan klęski, bo "nie mamy z nim do czynienia". - Nawoływanie do tego, by Andrzej Duda zrzekł się fotela prezydenckiego, jest jeszcze większym absurdem. Wybory nie mogą odbyć się po 6 sierpnia, bo wtedy nie mamy głowy państwa - tłumaczyła Witek.

Ponownie zaapelowała do wyższej izby parlamentu. - Domagamy się, aby Senat zaczął się poważnie pochylać nad ustawą - podkreśliła.

Przypomnijmy, że Witek już we wtorek mówiła o tym, że marszałek Senatu ją oszukał. Tomasz Grodzki jej odpowiedział. - o jest kuriozum, to, co słyszę - zareagowała marszałek Sejmu.

Źródło: Polskie Radio

