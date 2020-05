Elżbieta Witek oskarża marszałka Senatu. Tomasz Grodzki odpowiada

Trwają prace nad ustawą umożliwiającą przeprowadzenie wyborów prezydenckich 2020. Elżbieta Witek zabrała głos, krytykując działania Senatu. - Chciałabym zaapelować do rozsądku senatorów - powiedziała marszałek Sejmu. Witek stwierdziła również, że Tomasz Grodzki ją "oszukał" w sprawie prac Senatu, które według niej są zbyt powolne.

Co na to Marszałek Senatu? Tomasz Grodzki "kategorycznie temu zaprzeczał". - Jestem wychowany w polskiej tradycji, gdzie kobiety się bardzo szanuje, a szczególnie matki, i absolutnie ani nie miałem zamiaru, ani nie oszukałem marszałek Witek mówił polityk na antenie Polsat News.

- Myślę, że pani marszałek Witek, jak i cały Sejm, powinni być wdzięczni Senatowi za to, że biorą się poważnie do pracy nad ustawą fundamentalną dla Polski, która znowu, przez kolejny raz przemknęła przez Sejm w ciągu kilkunastu godzin. Tak się nie pracuje. Tak się nie tworzy legislacji - dodał marszałek Grodzki.

Pod koniec rozmowy Tomasz Grodzki zwrócił się z prośbą do marszałek Witek, by "nie dyktowała jemu i senatorom, jak mają sobie radzić w Senacie".

- Wypełniamy wszystkie kryteria regulaminowe i konstytucyjne w trosce o to, aby prawo, które przychodzi z Sejmu w katastrofalnym stanie, przepuszczone na kolanie, żeby to prawo było poprawione i to prawo będzie poprawione - tłumaczył Grodzki.