Konferencja pokojowa w Berlinie. Nadzwyczajne środki ostrożności na ulicach

Oczy całego świata są zwrócone w niedzielę na Berlin. W stolicy Niemiec 10 zagranicznych delegacji będzie zastanawiać się, jak przywrócić pokój w Libii. Równocześnie nad Sprewą dojdzie do dwóch ważnych wydarzeń. Policja niemiecka została postawiona w najwyższy stan gotowości.

Równocześnie do międzynarodowej konferencji, w stolicy Niemiec dojdzie także do dwóch ważnych spotkań. Pierwsze z nich to mecz 18. kolejki Bundesligi. Stołeczny klub Herta Berlin podejmie na "Olympia Stadion" Bayern Monachium. W meczu ma wziąć udział blisko 70 tys. kibiców, w tym 7 tys. przyjedzie do stolicy z Bawarii.