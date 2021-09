Konferencja Kamińskiego ws. imigrantów. Nowacka: "Propaganda i wołanie o nieszczęście"

- Od tego mamy służby, żeby zapobiegały przedostaniu się do Polski niebezpiecznych osób - powiedziała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej i dodała, że nie od tego jest minister obrony narodowej i szef MSWiA. Według polityk burzą oni spokój społeczny. - Oni nie są od tego, aby nas straszyć, tylko bronić - podkreśliła rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi. Nowacka odniosła się także do niepokojących zdjęć, które zostały przedstawione na poniedziałkowej konferencji prasowej przez ministra Mariusza Kamińskiego. - Potem się okazuje, że karta sim została znaleziona gdzieś na szlaku. Nie wiadomo czyje to były zdjęcia, a puszczając materiały pedofilskie, okazało się, że pomylono krowę z koniem - wskazała Barbara Nowacka. - To pokazuje kompletny upadek służb. Nawet nie zweryfikują tego, co pokazują. Nie sprawdzili źródła. Okazuje się, że pokazali stary pornograficzny zoofilski film i próbują nam powiedzieć, że bohaterem tego filmu jest jeden z ludzi, którzy czekają na przejście na granicy - wskazała polityk. - To jest propaganda i wołanie o nieszczęście - zaznaczyła Barbara Nowacka. - Rozpętując kampanię nienawiści, jaką zrobili panowie Błaszczak i Kamiński, narażają dzisiaj bezpieczeństwo tych ludzi - powiedziała posłanka i stwierdziła, że "pan Kamiński nie raz już celowo manipulował". - On od prawdy jest daleko. Powinien być odwołany - zaznaczyła.