Konfederacja o klapsach wymierzanych dzieciom. "To wyraz troski"

Konfederacja o klapsach. "Prawu nic do tego"

To popularne w Konfederacji stanowisko. Zdaniem innego posła z tego ugrupowania, Janusza Korwina-Mikke kary to wyłącznie sprawa rodziców, a prawu nic do tego. - Dlatego narasta przemoc w rodzinie, że państwo wkracza w stosunki rodzinne. Dawniej tego nie było - powiedział w rozmowie z TVN24.