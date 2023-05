Konfederacja o 800 plus. Stanowcze słowa Mentzena

Mentzen o 800 plus

Sławomir Mentzen odniósł się także do propozycji PiS dotyczącej 800 plus. Polityk dodał, że jego partia będzie "uczestniczyć w walce o to, żeby nie zostało wprowadzone 800 plus". - Nie poszliśmy do polityki po to, żeby licytować się na populizm. Na pewno nie zgodzimy się na to, jeśli kiedykolwiek będziemy mieli wpływ na rządzenie, żeby zwiększać 500 plus - wyjaśnił.