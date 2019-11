Konfederacja nie odpuszcza. Chce zespołu, który zajmie się projektem "Zatrzymaj aborcję"

"Zatrzymaj aborcję" - o ten projekt walczy Konfederacja. Obawia się, że Lewica, która weszła do Sejmu, zamiecie pod dywan dokumenty, które dają gwarancję bezpieczeństwa życia ludzkiego. Dlatego tworzy Zespół Obrony Życia i Rodziny.

Jak podkreślił Robert Winnicki z Konfederacji, projekt "był przerzucany, jak gorący kartofel po to tylko, żeby go nie uchwalić”. Braun twierdzi, że komisja pod przewodnictwem przedstawiciela Lewicy to "prosta droga do zamiecenia pod dywan projektów ustaw, które mają na celu gwarancję bezpieczeństwa życia ludzkiego". Dodał, że Konfederacja jako jedyna "sprawę obrony życia ludzkiego w jego naturalnych, wyznaczonych przez Boga Stwórcę granicach, traktuje pryncypialnie".