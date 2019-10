Konfederacja chce ustawy anty-LGBT. PiS: Bicie piany

Radosław Fogiel z PiS zauważył, że Konfederacja grzmi o zgłoszeniu ustawy anty-LGBT, ale nie ma do tego wymaganej liczby posłów. - Zastanawia mnie, jak zamierzają to zrobić - podkreślił.

- Zgłosimy ustawę anty-LGBT i zobaczymy, co zrobi PiS - zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke . Projekt ma być pierwszą z ustaw, które zgłosi Konfederacja w nowej kadencji Sejmu. Korwin-Mikke uważa, że PiS może wprowadzić "zakaz LGBT", bo "nacisk ich wyborców będzie duży i oczywisty". - Będziemy ich bezlitośnie przypierać do muru - zapowiedział.

- Znając osobę i formację, w ramach której zapewne będzie chciał tę ustawę zgłosić, można domyślać się, że będzie to w większości jakieś ideologiczne bicie piany - skomentował w Polsat News zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Jak dodał, Konfederacja będzie chciała w ten sposób "sprowokować zapewne lewą stronę sceny politycznej".

Polityk zauważył, że w tej kadencji Sejmu do parlamentu dostali się przedstawiciele skrajnej prawicy i lewicy. Ocenił, że obie strony będą "wrzucać tematy", wokół których spróbują budować oburzenie swoich elektoratów.

Fogiel zaznaczył, że nie do końca rozumie, jak Konfederacja planuje zgłosić projekt ustawy. - Bo chyba brakuje im posłów - powiedział.

Przypomnijmy, że pod projektem ustawy podpisy musi złożyć minimum 15 posłów. Wynik wyborczy (6,81 proc.) dał Konfederacji jedynie 11 przedstawicieli w Sejmie. Brak 4 głosów to nie dużo, ale przekonanie takiej liczby parlamentarzystów do kontrowersyjnej zmiany prawa może okazać się zadaniem nie do wykonania.