"Utrudnią PiS rządzenie". "Die Welt" pisze o Konfederacji

PiS jeszcze nie znalazło sposobu, jak postępować wobec skrajnie prawicowej Konfederacji - ocenia dziennik "Die Welt". Ugrupowanie, które wprowadziło do Sejmu 11 posłów jest określane jako "nowy konkurent" po prawej stronie PiS.

Niemiecka gazeta opisuje Marsz Niepodległości, który w poniedziałek przeszedł ulicami Warszawy. Jak zauważa korespondent dziennika Philipp Fritz, relacje na temat obchodów tego ważnego dla wielu Polaków święta od kilku lat zdominowane są przez obrazy z marszu, który został zainicjowany przez ugrupowania skrajnie prawicowe. "Uchodzi on dziś za największe zgromadzenie skrajnej prawicy w Europie" - pisze Fritz. Jak podkreśla, w tym roku politycy PiS trzymali się z dala od marszu - nie bez powodu.

Nowy konkurent po prawie stronie

"Ruch, będący wiodącym organizatorem marszu, dostał się w ubiegłym miesiącu do parlamentu. PiS czuje się pod presją Konfederacji, która jest złożona z kilku skrajnie prawicowych partii i opowiada się za radykalniejsza polityką. To nowa konkurencja dla przywykłych do sukcesu narodowych konserwatystów" - pisze korespondent "Die Welt".