Konfederacja bez przyszłości? "Utknęli na karuzeli performance’u'

- Konfederacja, z jej siedmioma procentami, utknęła na karuzeli performance’u i oni już w niej będą. Nawet jeśli chcą robić poważnie politykę, to nie będą w stanie jej robić (…). Konfederacja z 18 posłami będzie elementem parlamentarnej opozycji i, mimo wszystko, pójdzie znów w performance - żeby być w mediach mainstreamowych, żeby w ogóle być zauważalnymi. Bo już Twitter im nie wystarczy (…). Czeka nas niezwykłe show - prognozował w programie "Newsroom WP" Marcin Kącki, dziennikarz i autor książki "Chłopcy. Idą po Polskę". Kącki zastrzegł, że jedynym człowiekiem, który może próbował okiełznać niesfornych polityków Konfederacji jest Przemysław Wipler. - Może uda mu się wychodzić dla Bosaka stanowisko wicemarszałka Sejmu - spekulował z powątpiewaniem. Dziennikarz prognozował, że niebawem z Konfedracji może zostać wykluczony również Grzegorz Braun. - Oni (liderzy Konfederacji – red.) też się będą próbowali go pozbyć z partii, bo on im przeszkadza albo w robieniu performance’u wolnorynkowego, albo poważnej polityki. Dlaczego? Bo Braun jest jeszcze większym performerem niż Korwin-Mikke - podsumował.

