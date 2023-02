Konfederaci na listach PiS? Rewelacje po rozłamie

Konfederaci razem z PiS "Duet Mentzen i Winnicki"

Kulesza w środę w rozmowie z PAP stwierdził, że Konfederacja może przygotowywać się do ewentualnej powyborczej koalicji z PiS. - Wykluczaliśmy taki alians, sojusz z Prawem i Sprawiedliwością. Być może był to jeden z powodów tego, że w Konfederacji doszło do zmian i zredukowania jej do duetu Robert Winnicki (prezes Ruchu Narodowego) i Sławomir Mentzen (lider Nowej Nadziei) i w zasadzie zakończenia tego projektu jako projektu otwartego, antysystemowego, pluralistycznego - powiedział.