Kończy się czas na pomoc Ukrainie. Po tej dacie "będzie niezmiernie trudne"

John Kirby po raz kolejny ponowił wezwanie pod adresem Kongresu do działania w sprawie zatwierdzenia funduszy potrzebnych do dalszej pomocy Ukrainie. Jak zaznaczył, jest to konieczne do końca tego roku kalendarzowego, bo "po tej dacie, dostarczanie pomocy na poziomie, którego potrzebują Ukraińcy, będzie niezmiernie trudne".