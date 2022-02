Końca PiS nie widać. Posłowie nie czują już strachu przez prezesem

To opozycja właśnie - wedle oficjalnego przekazu PiS - ma być głównym winowajcą sejmowych awantur. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska zaraz po głosowaniu nad projektem "lex Kaczyński" powiedziała, iż to, co się wydarzyło, "jest niezbitym dowodem na to, że opozycja nie chce dyskutować nad rozwiązaniami, które pozwolą zwalczać pandemię". - Przedstawiliśmy projekt, zachęcaliśmy do tego, żeby nad nim pracować, może go poprawić. Niestety, opozycja nie dopuściła do tego, żeby rozmawiać nawet o poprawkach. Wykorzystuje pandemię do walki politycznej - stwierdziła posłanka PiS.