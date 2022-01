Napięcie w PiS. Partia trzyma na dystans Ardanowskiego, w tle afera z Pegasusem

Jan Krzysztof Ardanowski znów miesza w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. - Władze PiS mogą go wezwać na dywanik, ale to nic nie da, bo "Ardan" od jakiegoś czasu jest indywidualistą. Robi to, co chce - mówi nam polityk formacji rządzącej. Były minister rolnictwa sugeruje, że wraz z innymi posłami PiS mógł być inwigilowany systemem Pegasus.