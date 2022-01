Ardanowski dla "RZ": Chcę wiedzieć, kto naprawdę rządzi

"Dla mnie określenie 'prawo i sprawiedliwość' to nie jest slogan"

"Jestem coraz bardziej zaniepokojony stanem państwa. Zresztą nie jest to tylko moje zdanie. Jest wielu posłów w Klubie PiS, którzy to zatroskanie podzielają. Kolejni posłowie zaczynają się zastanawiać, kto naprawdę w Polsce rządzi. W kwestii inwigilacji akceptuję stosowanie różnych technik operacyjnych, ale to musi się odbywać w zgodzie z prawem. Dla mnie określenie 'prawo i sprawiedliwość' to nie jest slogan" - powiedział Ardanowski.