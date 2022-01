"Lex Kaczyński" pójdzie do kosza? "Nie ma poparcia ani w klubie PiS, ani w opozycji"

Krótko mówiąc: w myśl nowych propozycji, pracownik, który nie poddałby się testowi - a w miejscu jego pracy pojawiłoby się ognisko koronawirusa - mógłby zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania. W jakiej wysokości? 15 tysięcy złotych. Wpierw jednak trzeba by mu było udowodnić, że to on był źródłem zakażenia. Proces dochodzeniowo-odszkodowawczy trwałby pewnie miesiącami