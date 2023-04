Komunie 2023. Podatek komunijny? Z tych prezentów należy rozliczyć się z fiskusem

Podatek od prezentów komunijnych. Kto jest zwolniony?

- Prezenty od rodziców, dziadków, pradziadków, rodzeństwa, ojczyma oraz macochy, nawet jeśli ich wartość będzie wyższa niż 10 434 zł, nie spowodują obowiązku zapłaty podatku, jeśli darowizna zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego - wskazał Jakub Owczarek, manager i radca prawny z kancelarii Filipiak Babicz Tax w rozmowie z TVN24. Jak dodał, jeżeli prezentem na pierwszą komunię były pieniądze, ważne jest, by zostały przekazane za pośrednictwem przelewu bankowego. - Nie może to być gotówka w kopercie - wyjaśnił.