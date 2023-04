Komunie 2023. Ile pieniędzy wręczyć w kopercie?

Tegoroczne komunie będą drogie

Na spory wydatek muszą przygotować się również rodzice dzieci pierwszokomunijnych. Ze względu na rosnące ceny żywności, energii i usług, wzrosły koszty organizacji przyjęć, organizowanych po uroczystej mszy. Jak wynika z analizy cenników lokali organizujących przyjęcia pokomunijne, tegoroczne oferty wahają się na poziomie od ok. 100 do nawet 350 zł za "talerzyk". Oznacza to, że koszt organizacji przyjęcia dla najbliższych może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.