Prezent na komunię dla chłopca i dziewczynki. Ile wydać, co kupić

Komunia święta w maju. Co kupić na prezent?

Komunie święte będzie można organizować od 15 maja. Od tego dnia będzie można organizować imprezy okolicznościowe wewnątrz do 25 gości, a od 29 maja limit zostanie zwiększony do 50 osób. W związku z pandemią koronawirusa, komunie nie odbywały się zgodnie z planem. To jednak może się zmienić już za dwa tygodnie.