Komu Polacy najbardziej ufają? Kaczyński ma powody do radości

Prezydent Andrzej Duda wciąż jest liderem rankingu zaufania do polityków - - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Na dwóch kolejnych miejscach znaleźli się: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i premier Mateusz Morawiecki. Lider PO Donald Tusk ma powody do zmartwienia. W najnowszym zestawieniu wyprzedził go prezes PiS Jarosław Kaczyński.