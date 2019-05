Kompromitacja prezesa Fundacji Nie Lękajcie Się. Będzie specjalne posiedzenie

Co dalej z Fundacją Nie Lękajcie Się? Po doniesieniach o wyłudzeniu, którego miał się dopuścić Marek Lisiński, jej działalność stanęła pod znakiem zapytania. Zapowiedziano specjalne zebranie członków jej rady.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że dotychczasowy prezes Fundacji Marek Lisiński wziął od jednej z ofiar księdza pedofila 30 tys. zł na rzekome leczenie raka trzustki. Po upublicznieniu sprawy podał się do dymisji i zaapelował, by nie łączyć jego działań z działalnością fundacji. Zaznaczył jednak, że nie chodzi o wyłudzenie, lecz o pożyczkę.