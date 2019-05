"Prezes Fundacji Nie lękajcie się wyłudził pieniądze od ofiary księdza pedofila". Marek Lisiński reaguje

Doniesienia o tym, że Marek Lisiński oszukał ofiarę księdza pedofila, obiegły media i oburzyły opinię publiczną. Prezes fundacji Nie lękajcie się, który podał się do dymisji, postanowił zabrać głos. "Nigdy nie wyłudziłem od nikogo pieniędzy" - zapewnia.

Marek Lisiński miał wyłudzić pieniądze od pani Katarzyny, która wywalczyła od Towarzystwa Chrystusowego milion złotych. Powiedział jej, że ma raka i nie stać go na operację. Opisała to "Gazeta Wyborcza". Prezes fundacji Nie lękajcie się po tym, jak sprawa trafiła do mediów, zrezygnował ze stanowiska. A teraz odniósł się do artykułu.