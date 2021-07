WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze policja + 2 lubuskiepijany kierowca Maciej Zubel Dzisiaj, 30-07-2021 14:23 Kompletnie pijany pędził trasą S3. "Od barierki do barierki". Jest nagranie Policjant z Zielonej Góry jadąc do pracy zauważył samochód poruszający się trasą ekspresową zygzakiem. Zawiadomił dyżurnego będącego w tym czasie na służbie, a sam ruszył za podejrzanym Renault Clio, które ciągle zmieniało pas oraz jechało bardzo nierówno. Kierowca często przyspieszał, by chwilę później zwalniać. Na krótkim nagraniu widać co najmniej kilka niebezpiecznych sytuacji spowodowanych przez kierującego. Renault Clio o mało nie wpadło na barierki lub innych użytkowników drogi. Całe szczęście po kilku kilometrach przejechanych w ten sposób trasą S3, kierujący zjechał na mniej uczęszczaną drogę na węźle w Niedoradzu. Tam już czekali na niego powiadomieni wcześniej policjanci z komendy w Nowej Soli, którzy zatrzymali samochód i wyciągnęli pijanego 29-latka zza kierownicy. Mężczyzna ledwie utrzymywał się na nogach. Przeprowadzone badanie wykazało 3 promile w jego organizmie. Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Za jazdę po pijanemu grozi kara do 2 lat więzienia, minimum 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. Rozwiń