Komorowski z Palikotem o alkoholu. Będzie kolejny wywiad? "Kwaśniewski się jeszcze waha"

Janusz Palikot przeprowadził wywiad o alkoholu z Bronisławem Komorowskim. - Piłem wodę... Mogę powiedzieć tylko tyle, że Janusz Palikot jest dzisiaj ponownie biznesmenem. I bardzo dobrze, bo w biznesie idzie mu lepiej w polityce - ocenił w programie "Newsroom" WP były prezydent Bronisław Komorowski. - Palikot przeprowadził dwa wywiady, z Lechem Wałęsą i ze mną. Są to wywiady pod tytułem "alkohol a polityka". Chce przeprowadzić jeszcze trzeci, ale zdaje się, że Aleksander Kwaśniewski jeszcze się waha. Radzę wysłuchać, bo to nie jest taka rozmowa tylko o alkoholu, tylko właśnie o polityce i anegdotach - tłumaczyła była głowa państwa. Prowadzący Mateusz Ratajczak dopytywał o komentarz do krytycznej reakcji państwowej telewizji na materiał Palikota. - Cóż można poradzić na chorobę psychiczną, która wyraźnie toczy niektóre kręgi telewizji publicznej, jeżeli w rozmowie widzą cokolwiek złego w relacjach z prezydentem Miedwiediewem. [...] Jeżeli chce się widzieć w tym cokolwiek złego, to trzeba mieć duży zapas złej woli - podsumował Komorowski.