Komorowski wymienia kraje. "Mają siłę, by nie ulec pokusie Trumpa"

"Relację z pańskiej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oglądaliśmy z przerażeniem i niesmakiem. Pańskie oczekiwania co do okazywania szacunku i wdzięczności za pomoc materialną udzieloną przez Stany Zjednoczone walczącej z Rosją Ukrainie uważamy za obraźliwe" - piszą w liście otwartym do Trumpa więźniowie polityczni z czasów PRL, z Lechem Wałęsą, Bronisławem Komorowskim i Bogdanem Borusewiczem na czele. Sceny w Białym Domu politycy porównują do przesłuchań przez Służbę Bezpieczeństwa i rozpraw w komunistycznych sądach.