Komorowski wraca do polityki? Kwaśniewski ocenił ten ruch jednoznacznie

Bronisław Komorowski wróci do działalności politycznej? O to m.in. pytany był gość programu "Newsroom WP" Aleksander Kwaśniewski. - Dzisiaj Bronisław Komorowski szuka momentu czy miejsca, w którym jego poglądy mogłyby być związane z jakimś ruchem. Mówi o PSL, o Szymonie Hołowni. To pokazuje, że wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane niż uporządkowane - ocenił były prezydent RP. - Bronisław Komorowski jest w trochę innej sytuacji niż ja, bo był (prezydentem - red.) tylko jedną kadencję. Może czuć niedosyt, tak jak ja czuję spełnienie i nic mnie już nie ciągnie (do polityki - red.). (…) Problem może także być inny, że on sam sobie zadaje pytanie: Będą kolejne wybory, na kogo ja mam głosować? - kontynuował Kwaśniewski. - Bronisław Komorowski w tej chwili widać nie znajduje takiej partii, która byłaby blisko jego poglądom i stąd może te poszukiwania - dodał.

