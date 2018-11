Komorowski w Niemczech cytuje papieża: Polska nie może być zakładnikiem historii

Z relacji polsko-niemieckich z winy polskiego rządu zniknęły pozytywne emocje - stwierdził na konferencji naukowej w Berlinie były prezydent Polski Bronisław Komorowski. Przywołując słowa Jana Pawła II, ostrzegał, że Polska nie może być zakładnikiem historii.

Były prezydent Polski Bronisław Komorowski był uczestnikiem dyskusji "Parlamentaryzm pomiędzy globalizacją a narodową suwerennością" zorganizowanej w środę wieczorem w Berlinie przez zbliżoną do CDU Fundację Konrada Adenauera. Pretekstem do spotkania były 70. urodziny Norberta Lammerta - do zeszłego roku szefa niemieckiego Bundestagu, a obecnie prezesa Fundacji.