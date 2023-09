Komorowski o Bąkiewiczu. "Postać skandaliczna"

Komorowski o listach Trzeciej Drogi

Bronisław Komorowski był pytany także m.in. o listy Trzeciej Drogi. Był prezydent dopytywany o to, czy też by postawił na Romana Giertycha i Michała Kołodziejczaka, odparł, że "to dobrze świadczy o partiach politycznych jeśli są otwarte na przyjmowanie ludzi z zewnątrz - niekoniecznie o identycznych do siebie poglądach we wszystkich kwestiach".