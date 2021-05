Komorowski nie wraca do PO. Sikorski znalazł miejsce dla byłego prezydenta

Radosław Sikorski był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych odniósł się do informacji, że Bronisław Komorowski chce wrócić do polityki, ale nie widzi dla siebie miejsca w Platformie Obywatelskiej. - On zdaje się, stając się prezydentem, musiał zrezygnować z członkostwa - przekazał polityk. Radosław Sikorski powiedział, że dobrym pomysłem byłoby "utworzenie pomostu" dla osób, które chcą opuścić PiS. - Ja liczyłem, że Szymon Hołownia będzie takim pomostem dla uczciwych ludzi w PiS-ie do wyjścia z tej formacji - podkreślił gość Wirtualnej Polski. - Grozi nam scenariusz z Budapesztu. Nie tylko na prawicy - powiedział Sikorski i dodał, że ma na myśli m.in. zamordyzm, przejmowanie mediów i instytucji.

