Polacy powiedzieli, co myślą o komisjach śledczych. Mamy nowy sondaż

"Potrójny podział elektoratu"

W ocenie Chwedoruka to, co najciekawsze w wynikach sondażu, na co politycy szczególnie będą musieli zwracać uwagę, to wyraźny potrójny podział elektoratu. - Absolutna większość wyborców Lewicy, zdecydowana większość wyborców Koalicji Obywatelskiej to ci, którzy są jednoznacznie przeciwko PiS. I odwrotnie po drugiej stronie - podkreśla politolog.