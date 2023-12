Hołownia pewien. "Komisje śledcze jeszcze w tym roku"

Hołownia został zapytany także o to, czemu powołana zostanie najpierw jedna komisja, a nie trzy. Marszałek tłumaczy to gorącym okresem w Sejmie - w przyszłym tygodniu prawdopodobnie powstanie w końcu rząd Donalda Tuska, a rządy Mateusza Morawieckiego przejdą do historii. - Wchodzimy w okres powoływania rządu. Jeśli się w tym zagrzebiemy nie wyrobimy się do poniedziałku. Powołajmy jedną, potem rząd, a potem następne. Trzy komisje będą obsadzone i zaczną działać w tym roku - przekonywał.