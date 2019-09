Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajęła się wnioskiem o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry

- Afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości politycznie obciąża Zbigniewa Ziobro - stwierdził poseł Borys Budka, uzasadniając wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nazwał też ministra "osobą nieodpowiedzialną". Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma zaopiniować wniosek opozycji, a wieczorem Sejm będzie głosował w tej sprawie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości (PAP, Fot: Maciej Kulczyński)

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry złożyli 30 sierpnia w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej. Stało się to po doniesieniach mediów o tym, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości mieli stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów krytykujących reformy w wymiarze sprawiedliwości.

Wniosek opozycji uzasadniał poseł PO Borys Budka. Podkreślił, że afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości obciąża politycznie Zbigniewa Ziobrę i powinien on podać się do dymisji. Przypomniał, że Zbigniew Ziobro domagał się takiej dymisji od Zbigniewa Ćwiąkalskiego, ministra sprawiedliwości rządu PO-PSL po serii tajemniczych śmierci w więzieniach osób związanych ze śmiercią Krzysztofa Olewnika.

- Na najwyższym stanowisku w Ministerstwie Sprawiedliwości jest osoba nieodpowiedzialna, która powołała na zastępcę osobę, której nie znała - stwierdził Borys Budka, komentując dymisję wiceministra Łukasza Piebiaka. Zastępca Ziobry miał utrzymywać w mediach społecznościowych kontakt z Emilią Sz. Kobieta miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitia prof. Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji.

Zdaniem Budki, minister Ziobro jest "wprost odpowiedzialny za to, co stało się z Krajową Radą Sądownictwa i systemem sprawiedliwości". Podkreślił, że nie tylko przerwano kadencję KRS i wybrano jej nowych członków, ale też opinia publiczna nie może do tej pory poznać list sędziów, popierających nowo wybranych członków KRS.

- To, co obserwujemy od czterech lat, to systemowy zamach na niezależność sądownictwa. Nie bez przyczyny wybrano takiego wiceministra sprawiedliwości. Czego oczekują Polacy od ministerstwa sprawiedliwości? Sprawnego zorganizowania systemu. I tu porażka ministra Ziobry. Statystyki pokazują, że o blisko 30 proc. wydłużyło się średnio postępowanie sądowe. Czy to reforma sprawiedliwości? Nie - powiedział Budka.

"Stanęliście pod stronie hejtu"

Kolejnym argumentem za odwołaniem Zbigniewa Ziobry ma być zdaniem Borysa Budki wynik kontroli Funduszu Sprawiedliwości przez NIK. - Stał się narzędziem rozdawnictwa i propagandy - podkreślił poseł. Dodał, że ok. 30 mln z funduszu zostało przekazanych CBA i niewykluczone, że pieniądze te wsparły system Pegasus, który może służyć do inwigilacji obywateli.

- Broniąc ministra Ziobry stanęliście państwo po ciemnej stronie hejtu, ataków i bezprawia - powiedział na koniec Borys Budka, zwracając się do posłów partii rządzącej.

- Miałem nadzieje na argumenty merytoryczne ale zawiodłem się, było tylko żonglowanie różnymi danymi - odpowiedział Zbigniew Ziobro Borysowi Budce. Minister zdecydował, że na zarzuty opozycji odpowiedzą jego zastępcy.

- Szkoda, że tu nie ma kawy, bo pan Borys Budka uśpił mnie - powiedział Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Podkreślił, że to właśnie za rządów PiS i dzięki obecnemu prokuratorowi generalnemu udało się uszczelnić system VAT i przekazać te środki na cele społeczne. Dodał, że dzięki Ziobrze powstał rejestr pedofilów, a społeczeństwo "może czuć się bezpiecznie". Jako sukces ministra PiS podał także walkę z warszawską mafią reprywatyzacyjną.

Michał Wójcik podkreślił, że tzw. afera hejterska była tylko "kłótnią sędziów z jednego stowarzyszenia", bo wśród nich nie było żadnego polityka z Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodał, że sędziowie posądzani o udział w "farmie trolli" złożyli pozwy o "wielomilionowe odszkodowania" od mediów, które im to zarzuciły.

Wiceminister Wójcik odniósł się też do zarzutów dotyczącej niejasnej śmierci Dawida Kosteckiego. Bokser, związany z aferą podkarpacką, miał popełnić w więzieniu samobójstwo. Wójcik podkreślił, że nikt do celi Kosteckiego nie wchodził i nieprawdą jest, że były bokser obawiał się czegoś w więzieniu. - jest wręcz przeciwnie, to Kosteckiego bali się wszyscy skazani - stwierdził.

- Jest mi przykro, że były minister sprawiedliwości opowiada takie rzeczy, uzasadniając wniosek o wotum nieufności. Mówi nieprawdę. Jeśli chodzi o zgony w więzieniach, to każda ze spraw była objęta śledztwem i ustalono przyczyny śmierci - powiedział Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy. Zaprzeczył, że prokuratura za rządów PiS jest mniej skuteczna niż za czasów PO-PSL. - To nawet w PRL przodownicy pracy takich wyników nie osiągali - dodał.