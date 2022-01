Komisja śledcza ds. inwigilacji? Terlecki: Będzie głosowanie

- Co nam to szkodzi? Jestem przekonany, że przestępców trzeba podsłuchiwać, a służby powinny mieć odpowiedni sprzęt, który by temu służył. Niech się boją ci, którzy łamią prawo. Ja się nie boję. Nie mam nic przeciwko żeby nasze służby, mówię o naszym państwie, podsłuchiwały - powiedział Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami.