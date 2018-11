Komisja Europejska jest zadowolona ze zmian w sądownictwie. Czeka na ich potwierdzenie

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreewa powiedziała, że zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym idą "dokładnie" w kierunku, o jaki wnioskowano. "Pozytywnie" oceniła je także unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska.

- Komisja Europejska jest usatysfakcjonowana wprowadzanymi zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Idą one dokładnie w kierunku, o jaki wnioskowaliśmy - stwierdziła w czwartek Mina Andreewa. Rzeczniczka Komisji Europejskiej podkreśliła, że nowe zapisy prawne zostaną "potwierdzone" po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Zmiany dobrze ocenił także zazwyczaj krytyczny wobec rządu PiS europoseł Guy Verhofstadt. "Jeśli to oznacza pełne wprowadzenie decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to jest to pierwszy dobry krok dla ludzi w Polsce. Zasługują na system sądownictwa wolny od jakichkolwiek politycznych nacisków!" - napisał na Twitterze w środę.