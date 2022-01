Komisja ds. Pegasusa w Senacie? "To najważniejsze głosowanie"

Do tematu Pegasusa odniósł się w ubiegłym tygodniu wicepremier Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". - Pegasus to program, po który sięgają służby zwalczające przestępczość i korupcję w wielu krajach. Jego powstanie i używanie jest wynikiem zmiany technologicznej, rozwoju szyfrowanych komunikatorów, których za pomocą starych systemów monitorujących nie można odczytać. (...) Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia - mówił prezes PiS.