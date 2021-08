Komentarze po dymisji Gowina. "Kaczyński wkroczył na ostatnią prostą do dyktatury"

- Jarosław Kaczyński rozpoczął przyspieszenie procesu konsolidowania własnej władzy. Czyszczenie własnych szeregów, atak na wolne media… To znaczy, że Jarosław Kaczyński uznaje, że wkroczył na ostatnią prostą do dyktatury - komentuje na gorąco decyzję premiera o dymisji Jarosława Gowina senator Michał Kamiński (Koalicja Polska). Podkreśla, że teraz każdy głos w Sejmie się liczy i to pojedyncze głosy zdecydują o tym, czy Zjednoczona Prawica nadal będzie miała większość. - Następne dni przyniosą rozstrzygnięcie - uważa posłanka Hanna Gil-Piątek (Polska 2050). - Usunięcie Jarosława Gowina z rządu zmieni bardzo wiele. Czy Jarosław Kaczyński jest w stanie sobie poradzić z tym kryzysem? Moim zdaniem nie pozwoliłby sobie na nieprzewidziane ruchy - dodaje.